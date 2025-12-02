AC Schweinfurt empfängt das Thüringer Athletenteam

SCHWEINFURT – Am vierten Wettkampftag der 2. Bundesliga empfangen die Schweinfurter Gewichtheber am Samstag ab 17:00 Uhr in der Halle des AC 82 am Bergl das Thüringer Athletenteam, eine Hebergemeinschaft aus dem AC Suhl und dem ASV Schleusingen.

Für beide Mannschaften ist der Klassenerhalt das primäre Saisonziel. Die Schweinfurter stehen mit bereits vier gesammelten Tabellenpunkten aktuell im Mittelfeld. Die Gäste aus Thüringen hingegen konnten bisher noch nichts Zählbares holen und werden versuchen, dies nun zu ändern.

Die Schweinfurter könnten mit einem Heimsieg den sportlichen Klassenerhalt bereits zur Halbzeit der Runde sichern.

Zuvor tritt ab 14:30 Uhr die dritte Mannschaft der Schweinfurter gegen die zweite Mannschaft des TSV Röthenbach an.