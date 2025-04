Ach wie schön ist es in der Natur? – Mann verfolgt Frau mit steifem Ding…

WÜRZBURG – Am Samstagabend gegen 21:45 Uhr wurde eine 28-jährige Frau in der Innenstadt Opfer einer sexuellen Belästigung. Die Würzburgerin befand sich auf dem Heimweg, als sie am Willy-Brandt-Kai von einem unbekannten Mann verfolgt wurde. Laut Angaben der Frau masturbierte der Täter dabei in öffentlicher Sichtbarkeit und kam bis auf etwa zwei Meter an sie heran.

Die Geschädigte flüchtete über die Sanderglacisstraße in die Huttenstraße, woraufhin der Mann von ihr abließ. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen verlief jedoch ohne Erfolg.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 35 bis 40 Jahre alt

ca. 170 bis 180 cm groß

schlanke Statur

kurze, helle Haare

heller Vollbart

bekleidet mit schwarzer kurzer Hose, schwarzem Pullover und dunklen Schuhen

führte einen dunklen Rucksack mit sich

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2210 zu melden.