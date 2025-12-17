Acht Mitarbeiter verletzt und 90.000 Euro Schaden: Wohnmobil bei Reparaturarbeiten in Brand geraten

GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Bei Reparaturarbeiten ist am Montag ein Wohnmobil in Flammen aufgegangen. Acht Mitarbeiter wurden bei Löschversuchen leicht verletzt. Mitarbeiter trifft keine Schuld.

Am Montagmittag, gegen 13:20 Uhr, geriet ein Wohnmobil während Reparaturarbeiten vor der Werkhalle eines Kfz-Betriebes in Brand. Mehrere Mitarbeiter des Betriebes versuchten sofort den Brand mittels Feuerlöscher zu bekämpfen. Dies scheiterte jedoch, sodass die Löschung durch die Feuerwehr Gochsheim vorgenommen werden musste. Bei den Löschversuchen atmeten zehn Mitarbeiter Rauchgase ein, was eine Untersuchung durch den Rettungsdienst notwendig machte. Einer weiteren ärztlichen Behandlung bedurfte es nur bei zwei der zehn Mitarbeiter. Diese wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen kann dem, für die Reparatur, verantwortlichen Mitarbeiter kein Fehlverhalten vorgeworfen werden. Die Feststellung der Brandursache obliegt hier der Versicherung.

An dem Wohnmobil entstand ein Schaden von circa 90.000 Euro.