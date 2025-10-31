Acht unterfränkische Erfolge in der Deutschen Meisterschaft im Handwerk
BAMBERG – Bei der Landessiegerfeier der Deutschen Meisterschaft im Handwerk am Freitag, den 24. Oktober 2025, in Bamberg wurden acht Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker geehrt, die ihre Ausbildung in unterfränkischen Handwerksbetrieben absolviert haben und nun zu den besten Bayerns gehören.
Präsident Michael Bissert von der Handwerkskammer für Unterfranken gratulierte den Talenten und betonte: „Unsere Landessiegerinnen und Landessieger zeigen: Ausbildung im Handwerk ist vielfältig, nachhaltig und ein Sprungbrett für zahlreiche Karrieremöglichkeiten.“ Er würdigte zugleich das Engagement der Ausbildungsbetriebe, die er als „wahre Hidden Champions“ bezeichnete.
Insgesamt zeichnet das bayerische Handwerk in diesem Jahr Junghandwerker aus 100 Ausbildungsberufen als Landessieger aus. Für die unterfränkischen Talente geht der Wettbewerb nun auf Bundesebene weiter, wo sie sich mit Berufskollegen aus ganz Deutschland messen werden. Die Deutsche Meisterschaft im Handwerk gibt es bereits seit 1951.
