ACHTUING: Fahrplanänderung aus den Landkreisen Bad Kissingen nach Schweinfurt

9. Dezember 2025Letztes Update 9. Dezember 2025
LANDKREIS BAD KISSINGEN – Ab dem 15. Dezember treten im Landkreis Bad Kissingen neue Buslinien in Kraft, die die Verbindung nach Schweinfurt neu strukturieren. Betroffen sind die Linien 212 (Rannungen – Schweinfurt) und 213 (Maßbach – Schweinfurt), die bisherige Verbindungen ersetzen.

Die Landkreise Bad Kissingen, Haßberge, Rhön-Grabfeld und Schweinfurt setzen damit ihre Mobilitätskonzepte um. Die neuen Linien 212 und 213 ersetzen die bisherigen Verbindungen 8136 (Rannungen – Schweinfurt), 8171 (Althausen – Maßbach – Schweinfurt) sowie 8170 (Bad Königshofen – Stadtlauringen – Schweinfurt).

Die neuen Verbindungen

Fahrgäste aus dem östlichen Landkreis Bad Kissingen gelangen über die Linien 8147 (Bad Kissingen – Münnerstadt – Seubrigshausen) oder 731 (Bad Kissingen – Maßbach) nach Maßbach, wo sie in die Linie 213 nach Schweinfurt umsteigen müssen.

Um alle Umstiege zuverlässig zu gewährleisten, werden einzelne Fahrzeiten der Linien 8147 und 731 leicht angepasst. Der Landkreis betont, dass das bestehende Angebot trotz steigender Kosten aufrechterhalten bleibt, auch wenn der Weg für einige Fahrgäste etwas aufwendiger wird.

Mobilität im Landkreis Schweinfurt

Die Abfahrts- und Ankunftszeiten der Zubringer zur Linie 213 sowie den Fahrplan der Linie 212 finden Sie ab sofort online unter dem Stichwort „Fahrplanänderungen“ auf www.nahverkehr-mainfranken.de

