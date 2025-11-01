Auto IU

ACHTUING: Reinigung der Straßeneinläufe in Bad Kissingen

1. November 2025Letztes Update 1. November 2025
Ein Sinkkasten wird mit Hilfe eines Krans aus dem Boden gehoben und entleert. Foto: Pia Bauer
BAD KISSINGEN – Die Stadt Bad Kissingen beginnt am Montag, den 3. November, mit der turnusmäßigen Reinigung der $5.406$ Straßeneinläufe (Sinkkästen) auf allen öffentlichen Straßen im gesamten Stadtgebiet. Diese Reinigung erfolgt zweimal jährlich.

Um die Arbeiten an den Rinnsteinen zu gewährleisten, werden die Bürger gebeten, keine Fahrzeuge auf den Straßeneinläufen zu parken.

Während der Reinigungsarbeiten kann es im Stadtgebiet zu kurzen Verkehrsbehinderungen kommen.

