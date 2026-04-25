ACHTUNG: 36. Würzburger Residenzlauf am 26. April 2026: Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen
WÜRZBURG – Am Sonntag, den 26. April 2026, findet der „36. Würzburger Residenzlauf“ statt. Aufgrund der sportlichen Großveranstaltung kommt es im Bereich der Innenstadt zu umfangreichen Straßensperrungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen.
Für einen reibungslosen Ablauf des Rennens wird ein großer Teil der Innenstadt für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Einschränkungen gelten am Veranstaltungssonntag im Zeitraum von 06:00 bis 19:00 Uhr.
Betroffene Straßenzüge
Die Sperrungen umfassen den gesamten Rundkurs sowie angrenzende Zubringer:
-
Hauptlaufstrecke: Balthasar-Neumann-Promenade – Ottostraße – Sanderring – Jehuda-Amichai-Straße – Friedrich-Ebert-Ring – Rennweg
-
Zusätzliche Bereiche: Theaterstraße (zwischen Ludwigstraße und Balthasar-Neumann-Promenade) sowie die Philipp-Schrepfer-Allee
Hinweise für Anwohner und Besucher
Die Stadt empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern, die gesperrten Bereiche großräumig zu umfahren. Insbesondere Anwohner und Nutzer der dortigen Parkplätze werden gebeten, auf die aufgestellten Halteverbotsschilder zu achten und ihre Fahrzeuge rechtzeitig vor Beginn der Sperrung umzuparken.
Verkehrsteilnehmer sollten zusätzliche Fahrzeit einplanen oder nach Möglichkeit auf den öffentlichen Nahverkehr ausweichen, wobei auch hier mit Linienanpassungen zu rechnen ist.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!