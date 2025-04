ACHTUNG: Änderungen auf Buslinie 8136 Schweinfurt – Hain- Rannungen wegen Bauarbeiten ab 28. April

LANDKREIS SCHWEINFURT – Das Brückenbauwerk über die Wern am nördlichen Ortseingang von Hain wird umfassend erneuert. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 28. April 2025, und sollen voraussichtlich bis Ende September desselben Jahres andauern. Während dieser Zeit kann der Ortsteil Hain nicht mehr vom Regionalbusverkehr angefahren werden.

Trotz intensiver Bemühungen des Landratsamts Schweinfurt in Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteuren, ließ sich keine sichere Lösung finden, um das Wenden der Busse vor Ort zu ermöglichen. Daher wird als Übergangslösung eine Ersatzbushaltestelle in Poppenhausen eingerichtet, die insbesondere dem Schülerverkehr dienen soll.

Die Ersatzhaltestelle am Rathaus Poppenhausen wird an Schultagen morgens um 07:03 Uhr von einem Bus Richtung Schweinfurt angefahren. Für die Rückfahrten stehen Verbindungen um 13:05 Uhr sowie um 15:20 Uhr zur Verfügung. Beide Rückfahrten enden ebenfalls an der Haltestelle Poppenhausen Rathaus.

Zusätzlich können Fahrgäste den Mobilitätsservice callheinz nutzen. Dieser ermöglicht Fahrten von Hain nach Oberwerrn oder Hambach mit Anschluss an den Stadtbus sowie Fahrten zum Bahnhof Poppenhausen mit direkter Umsteigemöglichkeit in den Zug nach Schweinfurt. Weitere Informationen zur Buchung dieses Services gibt es online unter www.callheinz.de.