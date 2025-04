ACHTUNG: Änderungen auf der Buslinie 170 am 04.05.2025

SCHWEINFURT / BERGRHEINFELD / GRAFENRHEINFELD – Aufgrund des am 4. Mai 2025 stattfindenden Autofreien Sonntags kommt es ganztägig zu Fahrplanänderungen auf der Buslinie 170, die zwischen Bergrheinfeld und Grafenrheinfeld verkehrt.

Konkret bedeutet dies, dass die Buslinie 170 am genannten Sonntag in Bergrheinfeld bereits an der Haltestelle „Bergrheinfeld Kirche“ endet. Auch die Rückfahrt in Richtung Schweinfurt beginnt an derselben Haltestelle („Bergrheinfeld Kirche“).

Die Gemeinde Grafenrheinfeld wird am Sonntag, den 4. Mai 2025, aufgrund der Veranstaltung ganztägig nicht von der Linie 170 angefahren.

Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH bittet alle Fahrgäste um Verständnis für diese notwendigen Anpassungen im Fahrplan.

Für Fragen rund um das Thema Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Schweinfurt gerne zur Verfügung. Sie erreichen die Kundencenter am Roßmarkt (geöffnet Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 16:30 Uhr, Freitag von 09:00 bis 15:00 Uhr) sowie in der Bodelschwinghstraße 1 (geöffnet Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr, Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr) in Schweinfurt.