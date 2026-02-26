Auto IU

ACHTUNG: Am Garitzer See werden Bäume gefällt

26. Februar 2026Letztes Update 26. Februar 2026
BAD KISSINGEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Im Zuge der Umgestaltung des Garitzer Sees beginnen am Donnerstag, den 26. Februar, die ersten vorbereitenden Arbeiten, bei denen fünf Weiden und eine Birke am Seeplatz gefällt werden müssen. Die Bäume weisen einen Pilzbefall auf und sind nicht mehr ausreichend verkehrssicher, weshalb die Entnahme bereits bei einem vorangegangenen Ortstermin angekündigt wurde.

Während der Fällarbeiten ist der zugehörige Parkplatz voraussichtlich bis Anfang der darauffolgenden Woche vollständig gesperrt. Trotz der Einschränkungen bleibt die Zufahrt zu den angrenzenden Grundstücken für dich jederzeit gewährleistet. Die Maßnahme ist Teil des kommunalen Förderprogramms „Wir machen’s uns grüner“, durch das der Garitzer See zu einer attraktiven Naturoase umgestaltet werden soll.

Die Stadtverwaltung prüft derzeit zahlreiche Eingaben von Bürgern, die im Rahmen einer Informationsveranstaltung vor Ort und im Nachgang gesammelt wurden. Diese Anregungen sollen in die weiteren Planungen einfließen, um die Neugestaltung des Areals bestmöglich auf die Bedürfnisse der Anwohner abzustimmen. Aktuelle Informationen zum Projektstand findest du direkt bei der Stadtverwaltung Bad Kissingen.

