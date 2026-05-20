Auto IU
ACHTUNG: Arnshausens Lindenstraße wegen Bauarbeiten voll gesperrt
ARNSHAUSEN – Verkehrsteilnehmer in Arnshausen müssen sich in der kommenden Woche auf Behinderungen einstellen. Aufgrund eines privaten Bauvorhabens wird ein Teilabschnitt der Lindenstraße für vier Tage komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt.
Die Sperrung beginnt am Montag, den 18. Mai, und dauert voraussichtlich bis Donnerstag, den 21. Mai 2026, an.
Betroffen ist der Bereich zwischen dem Alten Dorfring sowie der Rats- und Forellengasse. Eine Durchfahrt in diesem Abschnitt ist während der Bauarbeiten nicht möglich. Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den gesperrten Bereich zu umfahren.
Das könnte Dich auch interessieren:
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!