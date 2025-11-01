Auto IU

ACHTUNG: Asphaltarbeiten in Albertshausen – Sperrung eines Teilbereichs der St.-Michael-Straße

1. November 2025
BAD KISSINGEN – In den Herbstferien, vom Montag, den 3. November, bis Sonntag, den 9. November, werden in der St.-Michael-Straße in Albertshausen Fahrbahnschäden ausgebessert. Der betreffende Straßenabschnitt wird hierfür voll gesperrt.

Die Vollsperrung gilt für den Bereich ab dem Ortseingang Schlimpfhof bis zur Einmündung in den Münzweg.

Die Arbeiten zur Behebung der Fahrbahnsetzungen wurden gezielt in die Herbstferien gelegt, um Beeinträchtigungen des Schulbusverkehrs zu vermeiden. Eine Umleitung wird entsprechend eingerichtet.

