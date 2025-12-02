Auto IU
ACHTUNG: Auf der Kissinger Strasse Baumfällarbeiten
REITERSWIESEN / ELTINGSHAUSEN – Am Freitag, den 5. Dezember, kommt es auf der Kissinger Straße (Kreisstraße) oberhalb des Grubenhofs zu kurzzeitigen Vollsperrungen aufgrund von Baumfällarbeiten eines privaten Waldbesitzers.
Die Baumfällarbeiten finden zwischen Reiterswiesen und Eltingshausen statt. Die Vollsperrung ist notwendig, um die Arbeiten sicher durchführen zu können. Die Arbeiten sind außerhalb der Hauptverkehrszeiten geplant, um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!