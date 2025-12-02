Auto IU

ACHTUNG: Auf der Kissinger Strasse Baumfällarbeiten

REITERSWIESEN / ELTINGSHAUSEN – Am Freitag, den 5. Dezember, kommt es auf der Kissinger Straße (Kreisstraße) oberhalb des Grubenhofs zu kurzzeitigen Vollsperrungen aufgrund von Baumfällarbeiten eines privaten Waldbesitzers.

Die Baumfällarbeiten finden zwischen Reiterswiesen und Eltingshausen statt. Die Vollsperrung ist notwendig, um die Arbeiten sicher durchführen zu können. Die Arbeiten sind außerhalb der Hauptverkehrszeiten geplant, um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten.

