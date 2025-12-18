Auto IU
ACHTUNG: B19 – Gewährleistungsarbeiten am Kreisverkehr bei Werneck
WERNECK, LKR. SCHWEINFURT – Am Kreisverkehr im Zuge der Ortsumgehung Werneck (B19) sind Schäden an der Asphaltdeckschicht aufgetreten, die am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, im Rahmen von Gewährleistungsarbeiten behoben werden. Die kurzfristige Sanierungsmaßnahme durch die verantwortliche Baufirma erfordert eine kurzzeitige Vollsperrung.
Der Kreisverkehr, der im Sommer 2019 durch das Staatliche Bauamt erneuert wurde, muss wegen der Mängel an der Innenfahrbahn der Asphaltdeckschicht saniert werden.
Am 18. Dezember 2025 wird der Kreisverkehr für alle vier Fahrtrichtungen durch eine Rotschaltung mit Ampeln voll gesperrt. Die Sperrung wird maximal circa 15 Minuten dauern.
