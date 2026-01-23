Auto IU
ACHTUNG Bad Kissingen: Umleitung der Linien 3 und 5 – Haltestelle Theaterplatz der Linie 3 entfällt
BAD KISSINGEN – Wegen einer Baumaßnahme am Theaterplatz müssen die Buslinien 3 und 5 am Samstag, den 24. Januar 2026, großräumig umgeleitet werden. Die Busse verkehren an diesem Tag über eine Ersatzroute, die über die Hemmerichstraße, Maxstraße und Von-Hessing-Straße zum Berliner Platz führt. Fahrgäste der Linie 3 sollten beachten, dass die Haltestelle „Theaterplatz“ während der gesamten Dauer der Umleitung ersatzlos entfällt.
