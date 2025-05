ACHTUNG: Bahnverkehr bis auf weiteres gesperrt – Beladener LKW beschädigt mit Bagger Eisenbahnbrücke

WAIGOLSHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT – Am Mittwochabend ist es auf der Bundesstraße 19 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem beladenen Lkw und einer Eisenbahnbrücke gekommen. Infolge des Zusammenstoßes bleibt die Bahnstrecke bis auf Weiteres gesperrt.

Ein mit einem Bagger beladener Lkw befuhr gegen 17:45 Uhr die Bundesstraße 19 von Werneck in Richtung Eßleben. Beim Passieren der Eisenbahnbrücke auf Höhe Waigolshausen blieb der Baggerarm an der Unterseite der Brücke hängen. Durch den Unfall wurde die Ladung des Lkw und die Brücke stark beschädigt, so dass der Bahnverkehr eingestellt werden musste. Der 65-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Schweinfurt wurde bei der Unfallaufnahme durch die freiwilligen Feuerwehren aus Waigolshausen und Werneck unterstützt. Zur Beurteilung der Tragfähigkeit der Eisenbahnbrücke waren drei Sachverständige der deutschen Bahn und zwei Sachverständige des technischen Hilfswerks aus Schweinfurt und Gerolzhofen im Einsatz.

Nach aktuellem Stand bleibt die Bahnstrecke bis auf Weiteres gesperrt.