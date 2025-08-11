Auto IU
ACHTUNG: Bauarbeiten für Glasfaseranschluss in Bad Kissingen – Rund vier Wochen Bauzeit ab 12. August
BAD KISSINGEN – In Bad Kissingen verlegt Vodafone im Auftrag der Sparkasse Glasfaser. Die Bauarbeiten finden vom 12. August bis 9. September 2025 statt und betreffen abschnittsweise die Maxstraße und die Von-Hessing-Straße. In den Baubereichen müssen Verkehrsteilnehmer mit Halteverboten, dem Wegfall von Parkplätzen und möglichen Verkehrsbehinderungen rechnen.
Die Bauarbeiten beginnen in der Maxstraße an der Einmündung zur Steinstraße. Von dort aus bewegt sich das Baufeld in Richtung Innenstadt und biegt dann nach links in die Von-Hessing-Straße ab. Die Arbeiten enden auf Höhe der Sparkasse. Es kann zu kurzzeitigen lokalen Umleitungen kommen.
