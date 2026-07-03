ACHTUNG: Baubeginn zwischen Hausen und Kleinbrach – Neuer Geh- und Radweg sowie Sanierung der Straße „In der Au“

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HAUSEN / KLEINBRACH – Zwischen den beiden Ortsteilen haben Bauarbeiten zur Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur begonnen, bei denen sowohl die Straße „In der Au“ saniert als auch ein neuer Geh- und Radweg errichtet wird.

Im Rahmen des Projekts wird die bestehende Fahrbahndecke vollständig erneuert und die Seitenbereiche der Straße stabilisiert. Zusätzlich erfolgen Anpassungen an der Linienführung, um die Verkehrssicherheit zu verbessern. Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit künftigen Brückenbau- und Hochwasserschutzmaßnahmen in der Region.

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Ein zentraler Bestandteil der Maßnahme ist der Neubau eines Geh- und Radwegs zwischen dem Sportgelände in Hausen und dem Bereich beim Feuerwehrhaus in Kleinbrach. Der neue Weg wird verbreitert und teilweise höhenmäßig angepasst, um besser gegen Hochwasserereignisse geschützt zu sein. Gleichzeitig wird die Trasse so verlegt, dass sie künftig weiter von der Saale entfernt verläuft.

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Während der Bauphase bleiben wichtige Zufahrten und Wege erreichbar, zudem werden Ausweich- und Notumleitungsstrecken eingerichtet, um die Erreichbarkeit der Ortsteile auch bei Hochwasser oder späteren Brückenarbeiten sicherzustellen. Fußgänger können den Bereich weiterhin nutzen, während der Verkehr abschnittsweise geregelt wird.

Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen und wird durch mehrere öffentliche Förderprogramme sowie beteiligte kommunale und staatliche Stellen unterstützt.