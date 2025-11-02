Auto IU
ACHTUNG: Baumarbeiten in der Kissinger Straße – temporäre Einschränkungen in Bad Kissingen am 3. November
BAD KISSINGEN – Die Stadtwerke Bad Kissingen führen am Dienstag, den 3. November 2025, ab etwa 8:30 Uhr Baumpflegemaßnahmen in der Kissinger Straße (Höhe Hausnummer 153) durch, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
Die Arbeiten beginnen nach dem morgendlichen Berufsverkehr und werden voraussichtlich bis zum Mittag oder in den Nachmittagsstunden abgeschlossen sein.
Während der Maßnahme kommt es zu folgenden Einschränkungen:
- Gehweg: Der Gehweg auf Höhe der Hausnummer 153 wird gesperrt. Fußgänger werden gebeten, den gegenüberliegenden Gehweg auf der Seite des Helios St. Elisabeth Krankenhauses zu nutzen.
- Verkehr: Es kann zeitweise zu Einschränkungen im fließenden Verkehr kommen. Die Stadtwerke empfehlen, den Bereich nach Möglichkeit zu umfahren.
Die Stadtwerke bitten um Verständnis für die temporären Beeinträchtigungen.
