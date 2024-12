ACHTUNG: Baumaßnahme in der Neutorstraße am 5. Dezember

SCHWEINFURT – Aufgrund notwendiger Instandsetzungsarbeiten am Fernwärmenetz führen die Stadtwerke Schweinfurt am Donnerstag, den 05.12.2024, in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr, eine Maßnahme im nördlichen Bereich der Neutorstraße durch.

Im Rahmen der laufenden Baumaßnahme in der Neutorstraße, Kreuzung Friedhofstraße/Am Friedhof, ist es zum Abschluss der Arbeiten erforderlich, kurzfristig einen Kran für Hebearbeiten einzusetzen und den Bereich für den Verkehr zu sperren.

Eine Umfahrung über die Nikolaus-Hofmann-Straße ist aufgrund der dort bestehenden Vollsperrung momentan nicht möglich.

Die Stadtwerke Schweinfurt bitten um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.