ACHTUNG: Baustelle in der Würzburger Straße in Bad Kissingen

BAD KISSINGEN – Aufgrund von Arbeiten an den Elektroleitungen wird die Würzburger Straße auf Höhe der Einmündung in die Rudolf-Diesel-Straße halbseitig gesperrt. Im Zeitraum vom 7. bis 14. April 2025 wird der Verkehr in diesem Bereich durch eine Ampelschaltung geregelt.

Um Staus und Verzögerungen zu vermeiden, wird ortskundigen Fahrern empfohlen, die Würzburger Straße in diesem Zeitraum möglichst zu meiden und alternative Routen zu nutzen.

Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen: Die Haltestelle der Stadtbuslinie wird für die Dauer der Arbeiten stadteinwärts auf Höhe der Würzburger Straße 19a, in den Bereich der dortigen Tankstelle, verlegt.