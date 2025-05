ACHTUNG: Behinderungen auf der Hahnenhügelbrücke am 13. und 14 Mai

SCHWEINFURT – Auf der B 286, Mainbrücke (Hahnenhügelbrücke) bei Schweinfurt, finden am Dienstag, 13. Mai 2025, und Mittwoch, 14. Mai 2025, Reinigungsarbeiten an der Schleppblechkonstruktion am Widerlager Schwebheim statt. Hierfür wird jeweils eine Fahrspur gesperrt.

Nach der Erneuerung des Endquerträgers im Jahr 2023 ist nun eine Kontrolle und Reinigung der darüberliegenden Übergangskonstruktion notwendig. Um die Konstruktion abschnittsweise zu öffnen, zu reinigen und wieder zu verschließen, ist es erforderlich, jeweils eine Fahrspur zu sperren. Besonders Rückstände von Tausalz aus den Wintermonaten müssen entfernt werden.

Die Arbeiten beginnen an beiden Tagen gegen 8:00 Uhr und dauern bis in die Nachmittagsstunden an. Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit und Verständnis für die Beeinträchtigungen gebeten.