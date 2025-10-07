Achtung beim Betreten des Biosphärenreservates Rhön – Polizei und Ranger klären auf

FLADUNGEN – Die Polizei Mellrichstadt hat am Freitagmittag gemeinsam mit den Rangern des Biosphärenreservates Rhön eine weitere Präventionsstreife in der Langen Rhön durchgeführt. Ziel der gemeinsamen Aktion war es, Wanderer, Radfahrer und Touristen über das korrekte Verhalten im Naturschutzgebiet aufzuklären. Die gemischten Streifenteams wurden von der Bevölkerung durchweg positiv aufgenommen.

Die Aktion fand von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt. Die Polizeibeamten und die Mitarbeiter des Landratsamtes führten präventive Gespräche und klärten über die Regeln im Naturschutzgebiet auf.

Die Teams mussten auch zur Verkehrsregelung ausrücken. Dies war am Parkplatz Schwarzes Moor der Fall, wo aufgrund des sehr hohen Besucheraufkommens kurzzeitig ein kleines Verkehrschaos entstand.

Die positiven Rückmeldungen der Angesprochenen bestätigen den Erfolg der gemeinsamen Streifentätigkeiten von Polizei und Rangern.