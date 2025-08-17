Auto IU

ACHTUNG: Berliner Ring – Innere Spur wird gesperrt

17. August 2025Letztes Update 17. August 2025
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
Sparkasse

WÜRZBURGAb Montag, den 18. August, wird die innere Spur des Berliner Rings entlang der Grünanlage für voraussichtlich eine Woche gesperrt. Grund für die Sperrung sind Kanalbauarbeiten.

Alle Fahrbeziehungen des Berliner Rings bleiben jedoch weiterhin bestehen. Es ist aber mit Verkehrsverzögerungen zu rechnen.

Dein Ding
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

17. August 2025Letztes Update 17. August 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)