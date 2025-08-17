Auto IU
ACHTUNG: Berliner Ring – Innere Spur wird gesperrt
WÜRZBURG – Ab Montag, den 18. August, wird die innere Spur des Berliner Rings entlang der Grünanlage für voraussichtlich eine Woche gesperrt. Grund für die Sperrung sind Kanalbauarbeiten.
Alle Fahrbeziehungen des Berliner Rings bleiben jedoch weiterhin bestehen. Es ist aber mit Verkehrsverzögerungen zu rechnen.
