ACHTUNG: Betonarbeiten am Hotel Sonnenhof in Bad Kissingen – Sperrung der Zufahrt „Am Kurgarten“
BAD KISSINGEN – Aufgrund von Betonierarbeiten an der Bodenplatte für den Hotelneubau Sonnenhof muss am Donnerstag, den 20. November, der Bereich „Am Kurgarten“ einschließlich des Rondells für den Fahrverkehr komplett gesperrt werden.
Die Sperrung dient dazu, die reibungslose Anlieferung des Frischbetons zu gewährleisten.
An diesem Tag stehen auch folgende Bereiche nicht zur Verfügung:
-
Die Taxi-Stellplätze
-
Die Kurzzeitparkplätze
-
Die Behindertenparkplätze
