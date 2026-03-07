Auto IU

ACHTUNG: Betonarbeiten Hotel Sonnenhof Bad Kissingen

Bild von Frauke Riether auf Pixabay
STADT BAD KISSINGEN – Aufgrund von Betonarbeiten am Hotelneubau Sonnenhof kommt es am Mittwoch, 11. März, und Montag, 23. März, zu umfangreichen Sperrungen im Bereich der Straße Am Kurgarten. Die Einschränkungen betreffen jeweils den Zeitraum von 5 Uhr bis circa 19 Uhr und umfassen die gesamte Straße einschließlich des Rondells.

Während der Bauarbeiten stehen auch die angrenzenden Parkplätze, die Taxi-Stellplätze sowie die Kurzzeit- und Behindertenparkplätze nicht zur Verfügung. Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Sperrungen bei ihrer Planung zu berücksichtigen und auf umliegende Parkmöglichkeiten auszuweichen.

