ACHTUNG: Betrüger geben sich als Mitarbeiter der Sparkasse aus – Polizei warnt und sucht Zeugen
SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Mit einer perfiden Masche hat eine falsche Bankmitarbeiterin am Montag eine 67-jährige Rentnerin um mehrere Tausend Euro betrogen. Die Unbekannte gaukelte ihrem Opfer am Telefon vor, es gäbe Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit einer angeblichen Online-Bestellung, woraufhin die Seniorin ihre EC-Karte samt PIN an eine angebliche Botin übergab. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen als Zentralstelle übernommen und fahndet nun mit einer detaillierten Täterbeschreibung nach der Abholerin.
Die Betrügerin erschien gegen 11:10 Uhr an der Haustür der Geschädigten, nachdem zuvor am Telefon behauptet worden war, die Karte müsse auf Fingerabdrücke untersucht werden. Die Seniorin beschreibt die Frau als etwa 180 cm groß und zirka 25 Jahre alt mit schulterlangen dunklen Haaren. Bekleidet war die Verdächtige mit dunklen Stiefeln und einer dunklen Jacke. Unmittelbar nach der Übergabe hoben die Täter hohe Geldbeträge vom Konto der Frau ab.
Zeugen, die im Bereich des Stadtgebiets verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut eindringlich davor, Bankkarten oder PIN-Nummern an Fremde auszuhändigen. Echte Bankmitarbeiter werden niemals telefonisch nach sensiblen Daten fragen oder Mitarbeiter zur Abholung von Karten nach Hause schicken.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!