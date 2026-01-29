ACHTUNG: Betrüger rufen an! – Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern – Mehrere Fälle in Schweinfurt
SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Die Kriminalpolizei warnt vor einer aktuellen Betrugswelle, bei der sich Täter als Sparkassenmitarbeiter ausgeben und Senioren um mehrere tausend Euro bringen. Unter dem Vorwand unrechtmäßiger Kontobelastungen drängen die Anrufer ihre Opfer zur Herausgabe von EC-Karten und PIN-Nummern an eine angebliche Botin. In mehreren Stadtteilen von Schweinfurt, darunter die Innenstadt und die Deutschhöfer Straße, kam es bereits zu erfolgreichen Taten, bei denen eine großgewachsene Frau mit dunklen Haaren als Abholerin fungierte.
Die Masche ist besonders perfide: Den Opfern wird am Telefon suggeriert, ihre Karte müsse auf Fingerabdrücke geprüft werden, um betrügerische Online-Bestellungen aufzuklären. Teilweise geben sich die Täter in einem zweiten Anruf sogar als Polizisten aus, um das Vertrauen der bereits misstrauischen Senioren zurückzugewinnen und so auch Zugriff auf Bargeld oder Schmuck zu erhalten. Die Polizei betont ausdrücklich, dass weder Bankmitarbeiter noch Polizeibeamte jemals EC-Karten, PIN-Codes oder Wertsachen an der Haustür entgegennehmen.
Betroffen waren in den vergangenen Tagen insbesondere Bewohner in der Merkstraße, Ludwigstraße sowie im Bereich der Friedhofstraße. Die Ermittlungen werden zentral von der Kriminalpolizei Würzburg geführt, die nun dringend nach Zeugen sucht, welche die beschriebene Frau im Stadtgebiet beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 0931/457-1732 gemeldet werden, um weiteren Schaden von älteren Mitbürgern abzuwenden.
