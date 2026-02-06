ACHTUNG: Betrüger rufen an! – Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern – Mehrere Fälle in Unterfranken

UNTERFRANKEN – Die Kriminalpolizei Würzburg warnt eindringlich vor einer Serie von „Fake-Anrufen“, bei denen Senioren durch angebliche Bankmitarbeiter um ihre EC-Karten und PIN-Nummern gebracht wurden. Nachdem bereits im Raum Schweinfurt und im Landkreis Miltenberg Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden sind, gibt die Polizei nun konkrete Verhaltenstipps zum Schutz vor dieser perfiden Masche.

Die Täter täuschen am Telefon oft dringende Sicherheitsüberprüfungen oder betrügerische Abbuchungen vor, um eine persönliche Übergabe der Bankkarte an eine Botin zu rechtfertigen. Besonders dreist: Scheitert der erste Versuch, geben sich die Betrüger in einem zweiten Anruf oft als Polizeibeamte aus, die Wertsachen zur „sicheren Verwahrung“ abholen wollen. Um sich zu schützen, weist die Polizei darauf hin, dass Bankmitarbeiter niemals nach der PIN fragen und auch keine Karten an der Haustür abholen lassen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Beachtung folgender Hinweise:

Geben Sie niemals Ihre PIN an Dritte weiter – weder telefonisch noch persönlich.

Übergeben Sie Ihre EC- oder Kreditkarte nicht an unbekannte Personen.

Prüfen Sie die Identität von Anrufern: Legen Sie auf und rufen Sie die Bank unter der offiziellen Nummer zurück; nutzen Sie keine vom Anrufer genannten Nummern.

Sperren Sie bei Verlust oder Verdacht sofort Ihre Karte und informieren Sie Ihre Bank.

Sprechen Sie mit älteren Angehörigen regelmäßig über diese Betrugsformen und vereinbaren Sie feste Verhaltensregeln für den Verdachtsfall.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben kann oder selbst kontaktiert wurde, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.