Achtung: Betrüger rufen an! – Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern – Mehrere Fälle in Unterfranken
UNTERFRANKEN – In den vergangenen zwei Wochen sind mehrere Senioren in Unterfranken Opfer einer perfiden Betrugsmasche geworden, bei der sich die Täter als Mitarbeiter der Sparkasse ausgaben und die Herausgabe von EC-Karten inklusive PIN erwirkten. Die Kriminalpolizei Würzburg warnt eindringlich vor diesen „Fake-Anrufen“, nachdem der Gesamtschaden bereits mehrere Tausend Euro erreicht hat.
Die Täter kontaktieren ältere Menschen telefonisch und behaupten meist, es gäbe verdächtige Abbuchungen auf deren Konto, etwa durch angebliche Onlinebestellungen. Zur Klärung des Sachverhalts wird angekündigt, eine „Mitarbeiterin“ vorbeizuschicken, um die EC-Karte routinemäßig zu überprüfen oder auf Fingerabdrücke zu untersuchen. In den aktuellen Fällen übergaben die Rentner daraufhin ihre Karte und die PIN, woraufhin die Unbekannten das Konto plünderten. Besonders dreist: Erkannten Opfer den Betrug beim ersten Versuch, riefen die Täter erneut an, gaben sich als Polizisten aus und boten an, Wertsachen zur „sicheren Verwahrung“ vor den Betrügern abzuholen.
Nach Vorfällen im Raum Schweinfurt am 26. Januar kam es am gestrigen Mittwoch auch in Röllbach im Landkreis Miltenberg zu einem erfolgreichen Betrugsfall. Die Kriminalpolizei Würzburg hat als Zentralstelle für Callcenterbetrug die Ermittlungen übernommen. Zeugen oder Betroffene, die sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.
