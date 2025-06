ACHTUNG: Betrug durch falsche Bankangestellte – Polizei warnt vor Betrugsmasche

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG – Ein Ehepaar wurde Opfer einer Betrugsmasche, bei der sich eine Anruferin als falsche Bankmitarbeiterin ausgab und sie dazu brachte, ihre EC-Karten an einen weiteren Täter zu übergeben.

Am Dienstagnachmittag erhielten die Senioren einen Anruf von einer angeblichen Sparkassenmitarbeiterin. Diese überredete das Ehepaar dazu, telefonisch die PINs ihrer beiden EC-Karten preiszugeben. Während des Telefonats erschien ein weiterer angeblicher Mitarbeiter an der Haustür, um die EC-Karten abzuholen. Als Vorwand gab er an, die Karten seien bereits gesperrt und neue Karten würden zugesandt.

Da die Ehefrau am darauffolgenden Tag ein ungutes Gefühl hatte, suchten sie ihre Bank auf, wodurch der Betrug aufflog. In der Zwischenzeit hatten die Täter bereits 8.000 Euro Bargeld von den beiden Konten abgehoben.