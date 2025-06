ACHTUNG: Betrug über Zeitungsannonce – Ziel war das betrügerische Erlangen von Gold und Wertsachen

HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG – Eine 70-jährige Frau aus Höchberg ist am Montag, den 12. Mai 2025, bei einem Hausbesuch von einem Betrüger um mehrere tausend Euro gebracht worden. Die Frau hatte zuvor auf eine Kaufannonce in einer Tageszeitung reagiert.

Die Anzeige in der Rubrik „Kaufgesuche“ lockte mit Formulierungen wie „Dame sucht, zahle höchste Preise!…“, „Christine sucht, zahle höchste Preise!…“ oder „Philipp sucht, zahle höchste Preise!…“. Beworben wurde der Ankauf von Pelzen, Jacken, Teppichen, Bekleidung und ähnlichen Gegenständen, die oft von älteren Menschen verkauft werden, sowie eine kostenlose Beratung. Über eine lokale Telefonnummer wurde der Kontakt zu den Betrügern hergestellt.

Im Verlauf des Betrugs wurde die Geschädigte zu Hause von einem der Täter aufgesucht. Sie zeigte die in der Annonce genannten Gegenstände, die sie verkaufen wollte. Der Täter machte den Ankauf jedoch davon abhängig, dass die Frau gleichzeitig Gold oder hochwertige Schmuckstücke erwerben sollte. Nachdem die Geschädigte vier kleinere Goldbarren im fünfstelligen Wert vorzeigte, ließ das Kaufinteresse des Täters an den anderen Gegenständen deutlich nach.

Schließlich ließ sich die 70-Jährige auf eine Anzahlung des Täters im niedrigen vierstelligen Bereich ein und vertraute auf eine versprochene Restzahlung am Folgetag. Die Täter vertrösteten die Geschädigte anschließend mehrfach am Telefon, bevor der Kontakt komplett abbrach. Der Frau entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Da die besagten Anzeigen vom 5. bis 10. Mai 2025 in der Tageszeitung und online bis zum 28. Mai 2025 geschaltet waren, geht die Polizei davon aus, dass weitere Personen Opfer dieser Betrugsmasche geworden sein könnten.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land führt die Ermittlungen in diesem Fall und geht von einer überregionalen Tätergruppe aus. Weitere Geschädigte oder Personen, die auf die Kaufannonce reagiert haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de zu melden.