Achtung: Blitzeis und die Folgen

ELFERSHAUSEN – LKR. BAD KISSINGEN – Am Montagmorgen verlor ein 23-jähriger BMW-Fahrer aufgrund von Blitzeis die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der junge Mann befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 42 und geriet auf der Brücke über die BAB A7 ins Schleudern. Dabei prallte er gegen das Brückengeländer, von dem er abprallte und schließlich mittig auf der Brücke zum Stehen kam.

Der Fahrer wurde vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro am Fahrzeug und 5.000 Euro an der Brücke.

Die Polizei wurde bei der Unfallaufnahme tatkräftig von den Feuerwehren aus Hammelburg und Langendorf unterstützt.