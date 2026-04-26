ACHTUNG: Bus-Parkplatz und Entsorgungsstation am Volkacher Freibad ab 27. April gesperrt
VOLKACH – Die Modernisierung des Freibads geht in die finale Phase. Ab Montag, den 27. April 2026, beginnen die Arbeiten an den Außenanlagen, die eine rund zweiwöchige Sperrung der Flächen vor und neben dem Badgelände erforderlich machen.
Während dieser Bauphase ist die Zufahrt zum touristischen Busparkplatz sowohl für Busse als auch für Kleingartenbesitzer nicht möglich. Ein Teil des öffentlichen Parkplatzes wird zudem als Depot und Ersatzstellfläche für die am Bau beteiligten Firmen benötigt.
Einschränkungen für Wohnmobile
Für Wohnmobilisten bedeutet die Maßnahme, dass die bisherige Entsorgungsstation vorübergehend außer Betrieb genommen werden muss. Reisende werden gebeten, auf die nächstgelegene Entsorgungsstation im Volkacher Stadtteil Fahr auszuweichen. Als positive Aussicht nach Abschluss der Bauarbeiten kündigt die Stadt die Inbetriebnahme einer neuen Entsorgungsstation direkt vor den öffentlichen Toiletten des Freibades an.
Erreichbarkeit für Pkw bleibt bestehen
Trotz der Bautätigkeiten gibt es für Autofahrer eine Entwarnung: Die Zufahrt zum öffentlichen Parkplatz bleibt für Pkws wie gewohnt möglich. Auch die verbleibenden Pkw-Stellplätze können weiterhin uneingeschränkt genutzt werden. Die Stadtverwaltung bittet alle Betroffenen um Beachtung der Sperrungen und um Verständnis für die kurzzeitigen Einschränkungen im Endspurt der Sanierung.
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