ACHTUNG: Callcenter-Betrüger aktuell in Gerolzhofen aktiv

18. Februar 2026Letztes Update 18. Februar 2026
GEROLZHOFEN, LKR. SCHWEINFURT – Im Laufe des letzten Tages sind sogenannte Callcenter-Betrüger aktiv gewesen und riefen bei Bürgern im Raum Gerolzhofen an. Mehrere Personen teilten der Polizei mit, dass sie die Masche frühzeitig erkennen konnten und richtig reagierten – sie legten auf.

Im Verlauf des gestrigen Tages hatten sich insgesamt zehn Bürger an die Polizei Gerolzhofen gewandt und mitgeteilt, dass sie von Betrügern angerufen worden waren. Die falschen Polizeibeamten hätten jeweils nach einem Einbruch oder einem Raub vor weiteren Taten warnen wollen.

Die Angerufenen erkannten die Masche der falschen Polizeibeamten und beendeten das Telefonat. Die „echte“ Polizei gibt Tipps, wie sich Bürger vor den Betrügern schützen können:

