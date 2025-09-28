Auto IU
ACHTUNG: Einschränkung Theodor-Heuss-Damm Würzburg
WÜRZBURG – Wegen Deckensanierungsarbeiten wird der Theodor-Heuss-Damm ab Montag, dem 6. Oktober 2025, zu einer Einbahnstraße. Die Einbahnregelung gilt zwischen der Stettiner Straße und der Arndtstraße und wird in Fahrtrichtung Innenstadt eingerichtet.
Die verkehrsbeschränkenden Maßnahmen beginnen mit ersten Vorbereitungen bereits am 1. Oktober 2025.
Aufgrund der notwendigen Sicherheitsabstände während der Bauarbeiten müssen die Stellplätze auf der gesamten Länge des betroffenen Abschnitts ebenfalls gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die ausgeschilderte Einbahnregelung sowie die Sperrung der Parkplätze zu beachten.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!