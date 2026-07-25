ACHTUNG: Einschränkungen am Fischerrain – Fernwärmenetz wird weiter ausgebaut

SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt setzen den Ausbau ihres Fernwärmenetzes fort. Ab Montag, 3. August, werden am Fischerrain zwei weitere Gebäude an das bestehende Netz angeschlossen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich rund drei Wochen.

Mit dem Anschluss können zusätzliche Haushalte künftig mit klimafreundlicher Fernwärme versorgt werden. Nach Angaben der Stadtwerke ist die Maßnahme Teil des weiteren Ausbaus einer nachhaltigen und zukunftssicheren Wärmeversorgung in Schweinfurt.

Während der Bauzeit bleibt am Fischerrain in beiden Fahrtrichtungen jeweils eine Fahrspur befahrbar. Aufgrund der Arbeiten kann es jedoch zeitweise zu Verkehrsbehinderungen kommen. Um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten, wird die Ampelschaltung im Baustellenbereich angepasst.

Für einzelne Bauabschnitte sind zudem nächtliche Vollsperrungen erforderlich. Diese sind zu folgenden Zeiten vorgesehen:

Montag, 3. August, 22 Uhr, bis Dienstag, 4. August, 5 Uhr

Donnerstag, 6. August, 22 Uhr, bis Freitag, 7. August, 5 Uhr

Montag, 10. August, 22 Uhr, bis Dienstag, 11. August, 5 Uhr

Die Stadtwerke Schweinfurt bitten Anwohner sowie Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen. Die Arbeiten dienen dem weiteren Ausbau der nachhaltigen Wärmeversorgung und einer zukunftsfähigen Energieinfrastruktur in Schweinfurt.