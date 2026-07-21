ACHTUNG: Einspurige Verkehrsführung auf Brücke über die B19 bei Poppenhausen

POPPENHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT – Auf der Brücke der Kreisstraße SW 20 über die B19 gilt ab dem 21. Juli bis auf Weiteres eine einspurige Verkehrsführung. Grund ist eine Schadensanalyse des Staatlichen Bauamts Schweinfurt, nach der das Bauwerk vorsorglich nicht mehr außermittig belastet werden darf.

Die einspurige, mittige Verkehrsführung wird durch eine entsprechende Vorfahrtsregelung geregelt. Die Beschilderung übernimmt das Tiefbauamt des Landkreises Schweinfurt.

Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die Einschränkungen sowie um gegenseitige Rücksichtnahme gebeten.

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