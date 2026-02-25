ACHTUNG: Erneuter Warnstreik im Busverkehr am 27. und 28.02.2026
SCHWEINFURT – Für Freitag, den 27. Februar, und Samstag, den 28. Februar 2026, hat die Gewerkschaft ver.di einen ganztägigen Warnstreik angekündigt, der den Busverkehr im Stadtgebiet massiv beeinträchtigen wird. Da auch die Beschäftigten der Stadtwerke Schweinfurt zum Streik aufgerufen sind, müssen Fahrgäste und insbesondere Schüler mit erheblichen Ausfällen rechnen und auf alternative Verkehrsmittel ausweichen.
Während der Stadtverkehr weitgehend stillsteht, bleiben die Landkreislinien ab der Nummer 200 sowie Fahrten externer Dienstleister vom Streik unberührt. Eine detaillierte Übersicht aller stattfindenden Fahrten, wie etwa auf den Linien 110 nach Kalifornienstraße oder 180 nach Schonungen, ist auf der Internetseite der Stadtwerke unter www.stadtwerke-sw.de/businfo einsehbar.
Für persönliche Rückfragen steht das Kundencenter am Roßmarkt am Freitag von 09:00 bis 15:00 Uhr zur Verfügung. Zudem kannst du die Service-Hotline unter 09721 931-400 nutzen oder dich per E-Mail an kundenservice@stadtwerke-sw.de wenden. Digitale Beratungsangebote wie der Live-Chat und Video-Konferenzen sind unter www.stadtwerke-sw.de/service erreichbar, während der Chatbot SWenja rund um die Uhr Fragen beantwortet.
