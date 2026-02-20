ACHTUNG: Fährbetrieb eingestellt – Mainfähren Fahr und Nordheim müssen zum „Schiffs-TÜV“

St. Kilian triumphiert bei World Spirits Awards 2025

RÜDENAU – Die renommierte deutsche Whisky-Destillerie St. Kilian Distillers hat bei den World Spirits Awards 2025 (WSA) erneut große Erfolge gefeiert und einmal mehr ihren Platz unter den weltbesten Destillerien gefestigt. Die feierliche Preisverleihung fand am 22. März direkt in der Destillerie in