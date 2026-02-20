ACHTUNG: Fährbetrieb eingestellt – Mainfähren Fahr und Nordheim müssen zum „Schiffs-TÜV“
VOLKACH/NORDHEIM – Ab Montag, den 23. Februar 2026, wird der Betrieb der Mainfähren Fahr und Nordheim vorübergehend eingestellt, da die Schiffe zur turnusmäßigen Untersuchung an Land gehoben werden müssen. Ähnlich wie bei der Hauptuntersuchung für Autos findet dieser umfassende Sicherheitscheck bei Schiffen alle fünf Jahre statt, um die technische Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Die Fähren werden während dieser Zeit mit einem Spezialkran aus dem Wasser gehoben, damit ein Sachverständiger der Außenstelle Mannheim (Dezernat Technische Schiffssicherheit) den gesamten Zustand begutachten kann. Parallel dazu nutzt man die Betriebspause für notwendige Wartungsarbeiten an beiden Schiffen. Sobald die Untersuchungskommission die Abnahme abgeschlossen und ein neues, fünf Jahre gültiges Fährzeugnis ausgestellt hat, wird der Betrieb wieder aufgenommen. Dies wird voraussichtlich Anfang April der Fall sein.
