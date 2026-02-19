Auto IU

ACHTUNG: Fährbetrieb eingestellt – Mainfähren Fahr und Nordheim müssen zum „Schiffs-TÜV“

19. Februar 2026Letztes Update 19. Februar 2026
ACHTUNG: Fährbetrieb eingestellt – Mainfähren Fahr und Nordheim müssen zum „Schiffs-TÜV“
Foto: Katja Eden
Sparkasse

VOLKACH/NORDHEIM – Ab Montag, den 23. Februar 2026, wird der Betrieb der Mainfähren Fahr und Nordheim vorübergehend eingestellt, da die Schiffe zur turnusmäßigen Untersuchung an Land gehoben werden müssen. Ähnlich wie bei der Hauptuntersuchung für Autos findet dieser umfassende Sicherheitscheck bei Schiffen alle fünf Jahre statt, um die technische Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Die Fähren werden während dieser Zeit mit einem Spezialkran aus dem Wasser gehoben, damit ein Sachverständiger der Außenstelle Mannheim (Dezernat Technische Schiffssicherheit) den gesamten Zustand begutachten kann. Parallel dazu nutzt man die Betriebspause für notwendige Wartungsarbeiten an beiden Schiffen. Sobald die Untersuchungskommission die Abnahme abgeschlossen und ein neues, fünf Jahre gültiges Fährzeugnis ausgestellt hat, wird der Betrieb wieder aufgenommen. Dies wird voraussichtlich Anfang April der Fall sein.

Das könnte Dich auch interessieren:

Küche neu definiert: Dank Spiegelglas Exklusivität im Alltag

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

19. Februar 2026Letztes Update 19. Februar 2026

Mehr

Tagesseminare für Familien im Landkreis Schweinfurt: Unterstützung vom Babyalter bis zur Pubertät

Tagesseminare für Familien im Landkreis Schweinfurt: Unterstützung vom Babyalter bis zur Pubertät

19. Februar 2026
Jetzt bewerben: Projekte zur Stärkung des ländlichen Raums gesucht

Jetzt bewerben: Projekte zur Stärkung des ländlichen Raums gesucht

19. Februar 2026
Mighty Dogs unterliegen in torreichem Heimspiel

Mighty Dogs unterliegen in torreichem Heimspiel

19. Februar 2026

Tierquälerei in den Hassbergen: 32 tote Geckos aufgefunden – Sie waren verhungert und verdurstet

19. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)