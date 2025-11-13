Auto IU
ACHTUNG: Fährbetrieb in Wipfeld – Einschränkungen im November 2025
WIPFELD / LKR. SCHWEINFURT – Die Mainfähre Wipfeld ist derzeit wegen eines Schadens an einer Schranke außer Betrieb. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich bis einschließlich Freitag, den 14. November 2025, andauern.
Der Fährbetrieb soll planmäßig ab Samstag, den 15. November 2025, wieder aufgenommen werden.
Die Gemeinde bittet um Verständnis für die Unannehmlichkeiten. Die gewohnten Fährzeiten bleiben an den regulären Betriebstagen unverändert:
|Tag
|Fährzeiten
|Montag bis Freitag
|7:00 bis 19:00 Uhr
|Samstag
|8:00 bis 18:00 Uhr
|Sonntag und Feiertag
|9:00 bis 17:00 Uhr
|Tägliche Pausen
|10:30 bis 11:00 Uhr und 15:00 bis 15:30 Uhr
