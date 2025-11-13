Auto IU

ACHTUNG: Fährbetrieb in Wipfeld – Einschränkungen im November 2025

13. November 2025Letztes Update 13. November 2025
Foto: Gemeinde Wipfeld
WIPFELD / LKR. SCHWEINFURT – Die Mainfähre Wipfeld ist derzeit wegen eines Schadens an einer Schranke außer Betrieb. Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich bis einschließlich Freitag, den 14. November 2025, andauern.

Der Fährbetrieb soll planmäßig ab Samstag, den 15. November 2025, wieder aufgenommen werden.

Die Gemeinde bittet um Verständnis für die Unannehmlichkeiten. Die gewohnten Fährzeiten bleiben an den regulären Betriebstagen unverändert:

Tag Fährzeiten
Montag bis Freitag 7:00 bis 19:00 Uhr
Samstag 8:00 bis 18:00 Uhr
Sonntag und Feiertag 9:00 bis 17:00 Uhr
Tägliche Pausen 10:30 bis 11:00 Uhr und 15:00 bis 15:30 Uhr

