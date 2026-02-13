Auto IU

ACHTUNG: Fährbetrieb in Wipfeld wegen Hochwasser vorübergehend eingestellt

13. Februar 2026Letztes Update 13. Februar 2026
Symbolfoto: 2fy4
WIPFELD – Aufgrund steigender Wasserstände und einer erhöhten Strömungsgeschwindigkeit auf dem Main muss der Betrieb der Fähre ab heute, Freitag, den 13. Februar 2026, um 12:00 Uhr unterbrochen werden. Da unter diesen Bedingungen kein sicherer Transport möglich ist, wurde diese Vorsichtsmaßnahme zum Schutz der Fahrgäste getroffen.

Nach aktuellen Prognosen wird damit gerechnet, dass die Fähre frühestens in der ersten Hälfte der kommenden Woche ihren Dienst wieder aufnehmen kann. Sobald ein sicherer Betrieb wieder möglich ist, wird die Gemeinde rechtzeitig darüber informieren.

Du kannst aktuelle Informationen jederzeit auf der Webseite www.wipfeld.de oder über den offiziellen WhatsApp-Kanal der Gemeinde Wipfeld abrufen.

