ACHTUNG: Fake-News zum Fall Jakub Michalik auf Social-Media

4. Februar 2026Letztes Update 4. Februar 2026
SCHWEINFURT – Die Kriminalpolizei Schweinfurt warnt eindringlich vor der Verbreitung von Fake-News auf Social-Media-Plattformen, die derzeit falsche Details zum Verschwinden des jungen Jakub behaupten. Entgegen kursierender Meldungen gibt es keine Hinweise auf einen Kampf oder verdächtige Bewegungsdaten seines Mobiltelefons stadtauswärts.

Du solltest bei Informationen aus sozialen Netzwerken besonders vorsichtig sein, da die dort geteilten Bilder nachweislich nicht aus Schweinfurt stammen und die polizeilichen Ermittlungen keineswegs stützen. Die Polizei betont, dass es aktuell keine neuen Erkenntnisse im Vermisstenfall gibt und die Behauptungen über Handysignale schlichtweg falsch sind.

Bitte vertraue nur seriösen Medienquellen und offiziellen Mitteilungen der Polizei, um die betroffene Familie nicht durch zusätzliche Falschinformationen zu belasten. Die Verbreitung solcher Lügen behindert die Arbeit der Ermittler und schürt unnötige Ängste in der Bevölkerung.

Der junge Mann wird noch immer vermisst. Wer bricht sein Schweigen?
Hinweise nimmt die Polizei Schweinfurt unter 09721/202-1731 entgegen.

