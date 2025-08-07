ACHTUNG: FC Schweinfurt 05 empfängt FC Energie Cottbus
SCHWEINFURT – Am Freitag, den 8. August, empfängt der FC Schweinfurt 05 in der Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion den FC Energie Cottbus zum ersten Heimspiel der Dritten Liga. Die Stadt Schweinfurt empfiehlt allen Fußballfans, aufgrund des erwarteten hohen Verkehrsaufkommens frühzeitig anzureisen.
Für Heimfans stehen folgende Parkmöglichkeiten zur Verfügung:
- Parkharfen am Volksfestplatz (P 1.1)
- Volksfestplatz (eingeschränkt nutzbar) (P 1.2)
- Geschwister-Scholl-Straße (P 1.3)
- Technische Hochschule Schweinfurt, Fritz-Drescher-Straße (P 1.4)
- Niederwerrner Straße
Für Gästefans sind die Parkplätze Ledward Kaserne (P 2.3) und an der Willi-Kaidel-Straße (P 2.1 und 2.2) vorgesehen. Die Zufahrt ist ausschließlich über die Willi-Kaidel-Straße möglich. Die Parkmöglichkeiten sind über das Parkleitsystem ausgeschildert. Für die Parkplätze auf den Parkharfen des Volksfestplatzes, auf dem Volksfestplatz selbst und für Gästefans in der Ledward-Kaserne werden Gebühren erhoben.
Wichtiger Hinweis: Am Spieltag wird der Kasernenweg gesperrt sein. Eine Zufahrt in den Stadtteil Yorktown ist in dieser Zeit nur über die Willi-Kaidel-Straße möglich. Nach dem Spiel wird zudem die Niederwerrner Straße im Bereich zwischen Kasernenweg und John-F.-Kennedy-Ring für etwa 30 Minuten gesperrt.
