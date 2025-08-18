ACHTUNG: FC Schweinfurt 05 empfängt Fortuna Düsseldorf

SCHWEINFURT – Der FC Schweinfurt 05 empfängt am Montag, den 18. August um 18:00 Uhr für das DFB Pokalspiel die Mannschaft Fortuna Düsseldorf in der Riedel Bau Arena im Sachs Stadion.

Die Stadt Schweinfurt empfiehlt allen Fußballfans, frühzeitig ihren Weg ins Stadion zu finden, da am Spieltag mit erheblichem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist. Für alle Heimfans, die mit dem Auto kommen, stehen folgende Parkmöglichkeiten zur Verfügung:

Parkharfen am Volksfestpatz (P 1.1)

Volksfestplatz (P 1.2)

Geschwister-Scholl-Straße (P 1.3)

Niederwerrner Straße

Für Gästefans (Zufahrt ausschließlich über Willi-Kaidel-Straße möglich):

Ledward Kaserne, Kasernenweg (P 2.3)

Parkplätze Willi-Kaidel-Straße (P 2.1 und 2.2)

Die entsprechenden Parkmöglichkeiten sind über das Parkleitsystem ausgeschildert. Für die Parkplätze auf den Parkharfen des Volksfestplatzes und auf dem gesamten Volksfestplatz sowie für Gästefans in der Ledward-Kaserne wird ein Entgelt erhoben. Die Bewirtschaftung übernimmt, wie auch beim letzten Spiel, der FC Schweinfurt 05.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass am Spieltag der Kasernenweg gesperrt sein wird. Eine Zufahrt in den Stadtteil Yorktown ist in dieser Zeit nur über die Willi-Kaidel-Straße möglich.

Auch die Niederwerrner Straße wird im Bereich zwischen Kasernenweg und John-F.-Kennedy-Ring im Anschluss an das Spiel für ca. 30 Minuten gesperrt sein.