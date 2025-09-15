ACHTUNG: FC Schweinfurt 05 empfängt MSV Duisburg – Hinweis auf Parkmöglichkeiten und Verkehrseinschränkungen
SCHWEINFURT – Für das dritte Heimspiel der Saison empfängt der FC Schweinfurt 05 am Dienstag, den 16.09.2025, um 19:00 Uhr den MSV Duisburg in der Riedel Bau Arena. Die Stadt Schweinfurt weist darauf hin, dass aufgrund des Spiels mit erheblichem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist und bittet alle Fans um eine frühzeitige Anreise.
Für Heimfans stehen mehrere Parkmöglichkeiten zur Verfügung, darunter die Parkharfen (P 1.1), der Volksfestplatz (P 1.2) und die Geschwister-Scholl-Straße (P 1.3). Auch in der Niederwerrner Straße können Parkplätze genutzt werden. Die Parkplätze auf dem Volksfestplatz sind kostenpflichtig.
Gästefans erreichen ihre Parkplätze ausschließlich über die Willi-Kaidel-Straße, wo die Parkplätze am Eisstadion (P 2.1) und in der Willi-Kaidel-Straße (P 2.2) zur Verfügung stehen. Das Parkleitsystem weist auf die entsprechenden Parkmöglichkeiten hin.
Straßensperrungen und weitere Hinweise
Am Spieltag wird der Kasernenweg gesperrt. Der Stadtteil Yorktown ist in dieser Zeit nur über die Willi-Kaidel-Straße erreichbar. Nach dem Spiel wird zudem die Niederwerrner Straße zwischen Richard-Wagner-Straße und John-F.-Kennedy-Ring für etwa 30 Minuten gesperrt sein. Schwerbehindertenparkplätze sind sowohl für Heim- als auch für Gästefans in der Straße Am Volksfestplatz vorhanden.
