ACHTUNG: FC Schweinfurt 05 empfängt SV Wehen Wiesbaden – Hinweis auf Parkmöglichkeiten und Verkehrseinschränkungen
SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt weist darauf hin, dass es am Sonntag, dem 31. August, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um die Riedel Bau Arena kommen wird. Grund dafür ist das Spiel des FC Schweinfurt 05 gegen den SV Wehen Wiesbaden, das um 16:30 Uhr beginnt. Fußballfans werden gebeten, frühzeitig anzureisen und die ausgewiesenen Parkmöglichkeiten zu nutzen.
Für Heimfans stehen die Parkharfen am Volksfestplatz (P 1.1), der Volksfestplatz (P 1.2), die Geschwister-Scholl-Straße (P 1.3) sowie die Niederwerrner Straße zur Verfügung. Gästefans können ausschließlich über die Willi-Kaidel-Straße zu den Parkplätzen am Eisstadion (P 2.1) und in der Willi-Kaidel-Straße (P 2.2) anreisen. Die Parkmöglichkeiten sind über das städtische Parkleitsystem ausgeschildert. Für die Parkplätze auf den Parkharfen und dem Volksfestplatz werden Gebühren erhoben.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass am Spieltag der Kasernenweg gesperrt sein wird und die Zufahrt in den Stadtteil Yorktown nur über die Willi-Kaidel-Straße möglich ist. Auch die Niederwerrner Straße wird nach dem Spiel für etwa 30 Minuten im Bereich zwischen Richard-Wagner-Straße und John-F.-Kennedy-Ring gesperrt.
