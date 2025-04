ACHTUNG: Fernwärmeausbau in der Richard-Wagner-Straße und Uhlandstraße

SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt beginnen im April 2025 mit einer Baumaßnahme zur Erweiterung des Fernwärmenetzes im Bereich der Richard-Wagner-Straße und Uhlandstraße.

Ziel ist es, eine umweltfreundliche und zukunftssichere Wärmeversorgung für weitere Haushalte in Schweinfurt bereitzustellen. Um die Einschränkungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, wird das Projekt in mehreren Bauabschnitten umgesetzt.

Ab April 2025 beginnt der erste Abschnitt mit der Verlegung der Fernwärmeleitungen in der Uhlandstraße. Während dieser Arbeiten werden die Kleiststraße und Arndtstraße als Sackgassen ausgewiesen. In der Uhlandstraße wird ein Parkverbot eingerichtet. Die Zufahrt für Anwohnerinnen und Anwohner bleibt aber während der gesamten Bauzeit gewährleistet. Auch für Rettungsdienste und Müllabfuhr wird eine Durchfahrtmöglichkeit sichergestellt.

Im Juni folgt die Anbindung an das bestehende Fernwärmenetz sowie die Querung der Richard-Wagner-Straße. Für die vorbereitenden Arbeiten ist eine zeitweise Sperrung einer Fahrspur notwendig, wobei die Straße zunächst weiterhin in beide Richtungen befahrbar bleibt. Die eigentliche Querung der Straße erfolgt während der Pfingstferien unter Vollsperrung, um die Auswirkungen auf den Verkehr möglichst gering zu halten. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich jederzeit passieren, und auch die Zufahrt bis zur Baustelleneinrichtung bleibt für Anlieger möglich.

Die Stadtwerke Schweinfurt bitten um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen und bedanken sich bei allen Betroffenen für die Geduld während der Bauphase.