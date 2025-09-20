ACHTUNG: Fräsarbeiten im Zuge der Kanalsanierung in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Am Montag, den 22. September, starten im Stadtgebiet von Bad Kissingen umfassende Kanalsanierungsarbeiten. Die Baumaßnahmen, die von der Kurhausstraße bis zur Kläranlage reichen, beginnen mit Fräsarbeiten und sollen voraussichtlich bis Mitte Dezember abgeschlossen sein.
Für die Fräsarbeiten an den bestehenden Kanälen wird ein Spezialfahrzeug direkt über den Kanalschächten eingesetzt. Infolgedessen kann es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen kommen. Anwohnerinnen und Anwohner müssen zudem mit ungewohnten Geräuschen aus ihren Abwasserleitungen rechnen, weitere Einschränkungen sind jedoch nicht zu erwarten.
Nach den Fräsarbeiten folgt die Sanierung der Hausanschlüsse, über die betroffene Eigentümer rechtzeitig informiert werden. Der Hauptsammler, der zwischen 1886 und 1889 errichtet wurde, wird in rund acht Metern Tiefe mittels eines modernen, grabenlosen Schlauchliner-Verfahrens instandgesetzt. Auch während dieser Bauphase kann es vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen kommen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!